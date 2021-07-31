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ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية
السبت 31/يوليو/2021 - 05:22 م
منار داود
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نشرت الفنانة ريهام أيمن صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء استمتاعها بإجازتها.
وظهرت"ريهام" بإطلالة صيفية متألقه،حيث ارتدت جامبسوت باللون الموف،وقبعة من اللون الأخضر مما أثار إعجاب الجمهور.
يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا".
وظهرت"ريهام" بإطلالة صيفية متألقه،حيث ارتدت جامبسوت باللون الموف،وقبعة من اللون الأخضر مما أثار إعجاب الجمهور.
يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا".
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