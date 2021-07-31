تعرف على حقيقة ارتباط نيللي كريم.. تفاصيل

انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول ارتباط النجمة نيللي كريم، مما آثار الجدل والتساؤلات حول مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت نيللي كريم على ذلك معلنة عن دخولها في قصة حب، ولكنها لم تعلن أي تفاصيل حول هوية الشخص.



وكانت نيللي كريم قد أعلنت مؤخرا عن فسخ خطوبتها من عمر إسلام، والذي كانت قد احتفلت بخطبتها به في جو عائلي بحضور المقربين فقط.



وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

