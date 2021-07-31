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أرباح قطاع السيارات الصيني تقفز 45% خلال النصف الأول من 2021

السبت 31/يوليو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لصناعة السيارات، تسجيل نمو ملحوظ في حجم أرباح القطاع في النصف الأول من العام الجاري 2021.

وأشارت البيانات الصادرة إلى أن شركات صناعة السيارات حققت 287.68 مليار يوان (حوالي 44.54 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 45.2 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الجمعية إن معدل النمو تباطأ عما سجله في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت نتائج بيانات أن النصف الأول من العام الجاري 2021، شهد ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 25.6 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من 12.89 مليون.

وأشارت نتائج البيانات إلى أن شهر يونيو الماضي، شهد تسجيل مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، بانخفاض نسبته 12.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغ إنتاج السيارات 1.94 مليون وحدة، بانخفاض 16.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الجمعية إن إنتاج ومبيعات سيارات الركاب "انخفض بشكل ملحوظ" في يونيو الماضي، بسبب عدم كفاية المعروض من الرقائق.

 

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