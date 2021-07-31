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عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا إلى محافظ البنك المركزي

السبت 31/يوليو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

ووجه السيسي، بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك.

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