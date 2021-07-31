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كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

السبت 31/يوليو/2021 - 05:00 م
كارتيرون
كارتيرون
ريهام عبد المحسن
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصير اثنين من لاعبي الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر كارتيرون الاستغناء عن محمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز نظرًا لعدم الحاجة إليهما وعدم القناعة بمستواهما مع الفريق.

ولا يرغب كارتيرون في استمرار الثنائي على الرغم من رحيل التونسي فرجاني ساسي والنقص في وسط الملعب وعدم تواجد سوى طارق حامد فقط.

وأوضح المدير الفني الفرنسي لإدارة القلعة البيضاء أن الثنائي من الصعب الاعتماد عليهما بشكل أساسي وطلب تواجد لاعبين جدد في وسط الملعب بدلًا منهما.

وحدد كارتيرون بديلين لعبد العزيز وروقة، وهم: نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز والثاني لاعب وسط أجنبي جديد مع تجديد عقد طارق حامد نجم خط الوسط بالإضافة إلى استمرار إمام عاشور الذي اعتمد عليه كارتيرون في وسط الملعب منذ رحيل فرجاني ساسي.

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