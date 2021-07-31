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الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي

السبت 31/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة بدء استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها.

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقام بتسليم الشهادة لأول مواطن تم استخراجها له بمكتب صحة ثان الزقازيق

كما قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقيةبأن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية شملت "مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية".

وأضاف الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي
الصحة تسلم أول شهادة معتمدة للتطعيم ضد كورونا لأول شرقاوي

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وزارة الصحة مصر صحة الشرقية

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