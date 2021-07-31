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صحة الإسماعيلية تستثني أبناء الشهداء من هذه الاختبارات

السبت 31/يوليو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قال الدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أنه اعتبارا من الغد الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، سوف يتم عن بدء إدارة التدريب بالمديرية، في قبول ملفات الدفعة الجديدة "بالمرحلة الثانية" لمدارس التمريض بحد أدنى 269 درجة.

وأضاف الدكتور حطب، أنه سوف يتم النزول تباعا بالدرجات حتى استكمال العدد المطلوب للطلاب فلا يتم قبول ملفات أخرى، مع استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 558 لسنة 2020 والذى ينص على (خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر).، مؤكدا علي استثناء أبناء شهداء الواجب الوطنى من أفراد (الجيش، الشرطة، والجيش الأبيض) من جميع شروط القبول فيما عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة.

وأشار الدكتور علي حطب، عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها من خلال مكتبين لاستخراج تلك الشهادات على مستوى المحافظة، بداية من اليوم السبت، مشيرًا أن إجراءات استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، تتم بسهولة دون أي صعوبة، تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح علي حطب، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وعملية استخراج الشهادة ستكون في مركز صحة السبع بنات مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

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وزارة الصحة مصر الاسماعيلية ابناء الشهداء

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