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بمشاركة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

السبت 31/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره أتلتيك بلباو الإسباني ضمن تحضيرات الفريقين للموسم القادم.

ويواجه ليفربول نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ملعب الأنفيلد، في لقاء ودي.

ويستقبل ليفربول نظيره أتلتيك بلباو في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

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