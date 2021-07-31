بمشاركة صلاح.. موعد مباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

يلتقي فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره أتلتيك بلباو الإسباني ضمن تحضيرات الفريقين للموسم القادم.





ويواجه ليفربول نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ملعب الأنفيلد، في لقاء ودي.



