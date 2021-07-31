تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وعريسها المنتظر

أكدت النجمة نيللي كريم أنها تعيش قصة حب جديدة، ولكنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي ارتبطت به، وكشفت تصريحات صحفية أنه لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.



ومالا يعرفه البعض أن فارق السن بين هشام عاشور ونيللي كريم 8 سنوات، حيث أن "عاشور" مواليد عام 1982 ويبلغ من العمر 39 عام، و"كريم" من مواليد عام 1974.



وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

