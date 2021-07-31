Advertisements

تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وعريسها المنتظر

السبت 31/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أكدت النجمة نيللي كريم أنها تعيش قصة حب جديدة، ولكنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي ارتبطت به، وكشفت تصريحات صحفية أنه لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

ومالا يعرفه البعض أن فارق السن بين هشام عاشور ونيللي كريم 8 سنوات، حيث أن "عاشور" مواليد عام 1982 ويبلغ من العمر 39 عام، و"كريم" من مواليد عام 1974.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 16 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم (فيديو)

عرض مسلسل "ضد الكسر" لـ نيللى كريم على قناة "Cbc"

تعرف على شخصية تارا عماد في "ضد الكسر" مع نيللي كريم

تارا عماد تطلب الطلاق من حمزة العيلي في الحلقة 15 من "ضد الكسر"

ملخص أحداث الحلقة 16 من مسلسل "ضد الكسر" لنيللي كريم

أحداث مثيرة في الحلقة 27 من مسلسل "ضد الكسر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان