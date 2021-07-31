"15 نوع من المحاصيل".. صادرات مصر الزراعية تواصل الارتفاع

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرًا لأهميته الكبيرة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وسد احتياجات المواطنين من الغذاء، وتعزيز قطاعات أخرى مرتبطة بالمحاصيل الزاعية، وعلى رأسها الصناعات التي تقوم على استخدام المنتجات الزراعية كمواد خام أولية في الإنتاج.



وتصدرت 15 نوعًا من الفاكهة والخضروات قائمة صادرات مصر الزراعية، لمختلف دول العالم، وهو ما تستعرضه "الفجر" فيما يلي من سطور:



وتدرك الدولة المصرية أن قطاع الزراعة يساهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته بشكل مستمر، من خلال المشاركة في زيادة الصادرات المصرية، التي تأتي نتيجة لزيادة الصادرات الخاصة بمختلف القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي، عبر تصدير فائض الإنتاج الزراعي للكثير منت الدول العربية والأجنبية.وإيمانا منه بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة في تعزيز الاقتصاد، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لهذا لقطاع، منذ أن تولى حكم البلاد، وحتى الآن، من خلال التوجيه بشكل مستمر بدعم الفلاح، الذي يعن الركن الأساسي في النهوض بقطاع الزراعة، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية الزراعية، التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، التي تلقى قبولا ورواجا في مختلف الأسواق العربية والعالمية، نظرا لجودتها.وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بزيادة قدرها نصف مليون طن عن العام الماضي، وهو ما يعكس قدرة المنتجات والمحاصيل الزراعية المصية على المنافسة في الأسواق العالمية، حتى في أوقات الركود التي شهدتها مختلف الأسواق التي تأثرت بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا.أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن، بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لأحدث تقارير الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021، وحتى 28 يوليو 2021، فقد بلغت صادرات مصر الزراعية 4 ملايين، و253 ألفا، و122 طنا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والالفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والخوخ، والبطيخ.- جاءت الموالح في مقدمة صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالي صادراتها الزراعية مليونا، و765 ألفا، و202 طن.- جاءت البطاطس في المركز الثاني من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالي ما تم تصديره 619 ألفا، و800 طن.- حل البنجر في المركز الثالث من صادرات مصر الزراعية، فبلغ إجمالي ما تم تصديره 441 ألفا، و115 طنا.- احتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية، فبلغ إجمالي ما تم تصديره 169 ألفا، و300 طن.- جاء العنب في المركز الخامس من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 129 ألفا، و300 طن.- احتلت البطاطا المركز السادس من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 26 الفا، و200 طن.- جاءت الفاصوليا في المركز السابع من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 19 الفا، و800 طن.- احتلت الفراولة المركز الثامن من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 19 ألفا، و342 طنا.- حصل الثوم على المركز التاسع من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 17 الفا، وطن.- جاء الخوخ في المركز العاشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 10 آلاف، و370 طنا.- حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 8 آلاف، و669 طنا.- احتل البطيخ المركز الثاني عشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 8 آلاف، و200 طن.- حصل الرمان على المركز الثالث عشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 6 آلاف، و580 طنا.- حصل الفلفل على المركز الرابع عشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 6 آلاف، و242 طنا.- حصلت المانجو على المركز الخامس عشر من صادرات مصر الزراعية، بإجمالي 3002 طن.