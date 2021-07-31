السياحة: افتتاح طريق الكباش سيكون كرنفالًا لإظهار جمال الأقصر (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إننا نسعى لإبراز جمال الأقصر، وحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني سيكون كرنفال لإظهار جمال الأقصر وآثارها وعراقتها ومواطنيها ومقوماتها السياحية والأثرية للعالم أجمع.



وأضاف "العناني"، خلال حواره مع مراسل برنامج "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن افتتاح طريق الكباش الفرعوني سيكون جزء من الفاعلية مثلما كانت المومياوات جزء من فاعلية لإبراز جمال القاهرة للعالم أجمع.



وتابع وزير السياحة والآثار، أن احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني تهدف لدعوة العالم أجمع لزيارة أكبر متحف مفتوح في العالم.



وتجهز وزارة السياحة لاحتفالية ضخمة خلال افتتاح مشروع طريق الكباش الفرعوني على غرار ما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية بالقاهرة.



وأجرى وزير السياحة والآثار جولة داخل مجمع معابد الكرنك والتقط الصور التذكارية مع السياح، واستمع لشرح مفصل من مسئولي وزارة الآثار حول أعمال الترميمات الجارية في معابد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني.