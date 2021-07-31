الأزهر: الجودة تعتمد 6 معاهد وننتظر نتيجة 11 آخرين بكفر الشيخ

قال الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اليوم السبت، أنه قد تم اعتماد ستة معاهد بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهم:معهد فتيات المرابعين الإعدادي بإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، معهد أبو ريا الابتدائي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية، معهد العباسية الابتدائي بإدارة الرياض، معهد سنهور المدينة القديم الابتدائي بإدارة دسوق، معهد فتيات بلطيم الإعدادي، معهد فتيات فوه الإعدادي.



وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، أنه من المقرر أن تظهر قريبا باقي نتائج الاعتماد للمعاهد المتبقة للمنطقة والبالغ عددها أحد عشر معهدًا وهي: معهد صروه الابتدائي، ومعهد فتيات صروه الإعدادي، ومعهد منشأة شبراطو الابتدائي، ومعهد فتيات كفرالمرازقة الإعدادي بإدارة قلين التعليمية، ومعهد فتيات الورق الإعدادي، ومعهد فتيات دمرو الإعدادي بإدارة سيدى سالم، ومعهد المجاز الشرقي الابتدائي بإدارة الحامول،ومعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، ومعهد فتيات المرابعين الثانوي بكفرالشيخ، ومعهد إبيانه الابتدائي بمطوبس، ومعهد فتيات محلة مالك الإعدادي بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.



وقام الدكتور عبدالناصر شهاوى، بتهنئة القائمين علي إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور محمد الجندي، مدير إدارة جودة التعليم، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة على الجهد المبذول والظهور المشرف والذى يعكس مدى التقدم في التعليم الأزهري بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.