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10 مواقع لتلقي لقاح كورونا و 6 أماكن لراغبي السفر في كفر الشيخ (تعرف عليهم)

السبت 31/يوليو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن تخصيص 10 أماكن ثابته للتطعيم ضد فيروس كورونا وهم كالأتي:

المركز الطبي بكفر الشيخ، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببيلا، مستشفي سيدي سالم المركزي، مستشفي دسوق العام، مستشفي فوه المركزي، مستشفي مطوبس المركزي، مستشفي سيدي غازي المركزي، مستشفي قلين المركزي، مستشفي برج البرلس المركزي.

كما تم تحديد 6 أماكن لاستقبال الراغبين في السفر تلقي اللقاح، وهي كالأتي: مكتب صحة كفر الشيخ،ومكتب صحة مطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق، ومكتب صحة قلين،ومكتب صحة فوه.

من جانبه فقد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهًا الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة،بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.

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