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حمو بيكا: "مبشربش مخدرات لكن بشرب ويسكي.. وعندي مرض مناعي"

السبت 31/يوليو/2021 - 05:22 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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تصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا اليوم السبت الموفق الـ31 من يوليو 2021، مؤشرات البحث على جوجل، عقب تصريحاته الأخيرة.

حمو بيكا

وواصل حمو بيكا إثارته للجدل، بعدما تصدر في الآونة الأخيرة تيند جوجل، عقب مشاكله المتوالية وشجاراته مع البعض، إلى أن وصل لمقولة: "مبشربش مخدرات.. لكن بشرب ويسكي".

حمو بيكا وشرب الويسكي

وحل حمو بيكا ضيفا على إحدى البرامج المقدمة عبر فضائية "الحدث اليوم"، حيث قال إنه لا يتناول المخدرات، إلا أنه أكد تناوله الخمور وتحديدا "الويسكي".

حمو بيكا يثير الجدل

وأثار حمو بيكا الجدل حينما أشار إلى أنه لا يوجد شخص في مصر لا يتناول "ويسكي"، مضيفاً: "بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها".

حمو بيكا يشرب ويسكي

وأضاف حمو بيكا: "حتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم".

مرض حمو بيكا

وأعلن حمو بيكا إصابته بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل ما يدخل له ويهاجم أعضاء جسده، نتيجة مناعته الزائدة حسبما قال.

حمو بيكا ومشاكله المتكررة

وأخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته، التي اعتاد ارتكاب العديد من المخالفات بها.

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