بتكلفة 244 مليون.. محافظ الإسكندرية يتابع مشروع تطوير العصافرة قبلي (صور)

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي منتزة ثان. وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والتي جاءت تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق عشوائية بتكلفة ٨١١ مليون جنيه، تخدم نحو ٢ مليون نسمة من السكان المحافظة.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي تبلغ ٢٤٤ مليون جنيه، وعدد سكان المنطقة المستفيدين حوالي ٨٥ ألف أسرة، وتقع المنطقة على مساحة ٢٧٧ فدان.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت؛ رصف الطرق بتكلفة ٩٣.٨ مليون، وتطوير شبكة الكهرباء والإنارة بتكلفة ١٢ مليون، وتطوير شبكات مياه الشرب بالكامل بتكلفة ٤٠.٦ مليون، وتطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة ٩٧.٦ مليون.



وخلال جولته؛ التقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، مؤكدًا لهم أن أعمال التطوير تتم على قدم وساق لإنهاء كافة أعمال التطوير في وقتها المحدد.



وشدد المحافظ على مسئولي شركة نهضة مصر للنظافة ومسئولي حي المنتزة ثان، بضرورة رفع القمامة أولا بأول، مكلفا المسئولين بضرورة المتابعة يوميا، ومحاسبة أي مخالف أو مقصر.

