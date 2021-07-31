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"7 مراكز بكفر الشيخ" لاستخراج شهادات تطعيمات كورونا

السبت 31/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص عدد من المراكز والمكاتب الصحية بمحافظة كفر الشيخ لإستخراج شهادات تطعيم فيروس كورونا المستجد لمن حصلوا علي التطعيم، وخصصت بالمحافظة 7 أماكن لإستخراج تلك الشهادات وهي كالأتي:

مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم، وكذلك المركز الطبي بكفر الشيخ.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، قد أعلنت فتح مواقع جديدة لتلقي مواطني المحافظة لقاح فيروس كورونا وذلك من خلال المراكز المعتمدة، والبالغ عددها 11 مركزًا ثابتًا واثنين متنقلين ليرتفع الإجمالي إلي 13 مركزًا.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ أن مراكز تلقي اللقاح الثابتة هى مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدى سالم المركزي، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.

وتابعت أن هناك فرقًا متحركة موجودة في مدارس مديرية التربية والتعليم، وكذلك المنطقة الأزهرية، فيما لم يجرِ اعتماد أي مراكز جديدة لتلقي اللقاح حتي الآن، موضحة أن اللقاح آمن وفعال، ويمكن تلقيه عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم التسجيل، وتصل بعد ذلك رسالة بتحديد الموعد.

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