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أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول منسوب بحيرة سد النهضة

السبت 31/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن منسوب بحيرة سد النهضة سيرتفع الى 577 متر وزيادة الكمية إلى حوالي 9 مليار متر مكعب مشيرًا إلى أنه قد تصل الى 10 مليار متر مكعب خلال الأيام القادمة.

وقال "شراقي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن هذه الزيادة نتيجة إزدياد معدل فيضان النيل الأزرق الى حوالى 600 مليون متر مكعب في اليوم الواحد مما أدى تدافع المياه فى إتجاه الممر الأوسط لسد النهضة الذى لم يستطع امرارها بالكامل.

وأشار "أستاذ الموارد المائية " إلى أن هذه الزيادة ستستمر طوال شهر أغسطس مؤكدًا أنه سرعان ما يعود منسوب البحيرة مرة أخرى إلى 8 مليار متر مكعب وذلك فى شهر سبتمبر القادم بعد أنخفاض معدل الأمطار، مؤكدًا أنه الصور الحديثة ظهر بها إختفاء بعض الجزر وذلك نتيجة إرتفاع منسوب البحيرة المؤقت.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا أن فيضان النيل الأزرق بدأ أمس فى بعض المناطق بالسودان مؤكدا أنها سوف تزداد هذه الفيضانات الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أن ملايين السودانيين يعتمدون على فيضان الأنهار خاصة النيل الأزرق فى الزراعة الفيضية.
أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول منسوب بحيرة سد النهضة
أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول منسوب بحيرة سد النهضة
أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول منسوب بحيرة سد النهضة
أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة حول منسوب بحيرة سد النهضة

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