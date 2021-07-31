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تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

السبت 31/يوليو/2021 - 05:59 م
والتر بواليا
والتر بواليا
علي خلاف
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أعاد مسؤولو الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، النظر فى ملف رحيل المحترف الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر طلب عدم التسرع فى رحيل والتر بواليا، خصوصًا أن اللاعب عبر عن إمكانياته بشكل رائع فى آخر مباراتين أمام الإنتاج الحربى وأسوان.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لإيقاف المفاوضات مع بعض الأندية الكويتية الراغبة فى ضم المهاجم الكونغولي والتر بواليا بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن والتر بواليا كان انتقل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من صفوف فريق الجونة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 2 مليون دولار.

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