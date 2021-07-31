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أستون فيلا يستعد للإعلان عن صفقة جديدة
السبت 31/يوليو/2021 - 06:01 م
هايدي يسري
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يستعد أستون فيلا للتعاقد مع الجناح المثير ليون بيلي من باير ليفركوزن بعد التوصل إلى اتفاق بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) بشأن صفقة انتقال مع الجانب الألماني.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي : "توصل أستون فيلا وباير ليفركوزن إلى اتفاق بشأن انتقال ليون بيلي واستكمال اللاعب للشروط الطبية والانتهاء من الشروط الشخصية".
ومن ناحية آخري، يستعد اللاعب للرحيل وبدء مغامرة جديدة له في الدوري الإنجليزي، حيث قال: “أنا مستعد للخطوة المقبلة، مائة بالمائة.”
ونجح ليون بيلي نجم بلجيكا المتألق صاحب الـ 23 عام، في تسجيل 39 هدف له في 156 مباراة.
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