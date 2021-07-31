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طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "الديب" بطولة ياسر جلال

السبت 31/يوليو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لمسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "مرسي" تعليقا على البرومو قائلا: "#الديب مسلسل 8 حلقات #سينرچي”، وأظهر البرومو الفنان ياسر جلال وهو يجلس على كرسي خشب ويتحول إلى ذئب".

وتدور أحداث مسلسل الديب فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتصدى لها المسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.

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