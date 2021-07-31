الصحة العالمية تكشف: عدوى متغير "دلتا" أكثر انتشارًا



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية جاء نتيجة البيانات التي تصدر من دول العالم.





ولفت إلى أن متحور "دلتا" انتشر في معظم دول العالم، حيث هناك ازدياد في الحالات المسجلة خاصة في ظل شهور عدد من سكان العالم بالأمان الزائف.



ولفت إلى أن لقاحات كورونا تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة كورونا، موضحًا أنها لا تعطي مناعة 100%، ولكنها تقلل عدد الإصابات الشديدة والحالات التي تحتاج لدخول المستشفى.





ونوه أن 95% من الذين حصلوا على اللقاح إذا تعرضوا للإصابة تكون إصاباتهم بسيطة مقارنة بمن لم يحصلوا على اللقاح.



وأوضح أن اللقاحات حل قوي لمنع مضاعفات الإصابة، ولكن من الضروري الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتي تعد خط الدفاع الأول ضد الإصابة، معلقا: "عندنا خطين لمواجهة كورونا اللقاحات والاجراءات الاحترازية"..



عقب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على تحذير المنظمة من سلالات جديدة لفيروس كورونا، وأن متغير دلتا يعد أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى.