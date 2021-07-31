أنت مريض".. رابح صقر ينفعل على مهندس الصوت.. والجمهور يعترض على ما قاله!





أثار الفنان السعودي رابح صقر، غضب شديد عبر السوشيال ميديا بعد العبارة التي قالها خلال إحيائه حفلة في مدينة جدّة.



وعبّر قسم كبير من الجمهور عن استيائه من تصرّفه، في الوقت الذي لم يجد غير قلّة لتُدافع عنه، مبرّرين له بأنّه لم يكن يسمع صوته، ما سبّب له توتراً، وهو فوق خشبة المسرح.



وتداول المغرّدون فيديو للفنان، بدا فيه منفعلاً بوجه مهندس الصوت، وكلّمه بلهجة اعتُبِرت غير لائقة، حين أوقف المغنّي السعوديّ وصلته، وقال: "حبيبنا إنت وش فيك؟ مريض؟".



