تعرف على مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين في المنيا وأنحاء الجمهورية

تفاصيل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين



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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وجود مركزين لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وهم قسم ملوى ومركز مغاغة.وكانت وزارتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قد أعلنوا عن المراكز المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، الراغبين في العودة إلى مقار عملهم، وتحديدا في دول الخليج، للتسهيل عليهم للحصول على لقاح كورونا.فيقوم الشخص المسافر بالتسجيل على موقع لقاح كورونا، ثم يحصل على رقم طلب التسجيل ويذهب لمراكز لقاحات خاصة بأغراض السفر الدولي، في اليوم التالي، وإظهار تأشيرة السفر للحصول على اللقاح.وعرضت وزارة الهجرة خريطة شاملة لكل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين إلى العمل بالخارج بكل محافظات الجمهورية حيث جاءت كالتالي:قسم الساحلقسم ثان مدينة نصرقسم الخليفةقسم التجمع الخامسقسم مصر القديمةقسم الجيزةقسم الزاوية الحمراءمركز كرداسةقسم الحوامديةمركز العياطقسم بولاق الدكرورمركز أطفيحمركز البدرشينمركز أوسيممركز الصف