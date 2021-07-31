Advertisements

افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج

السبت 31/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements
افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فرع لأكاديمية النادي الاهلي بالجامعة، من أجل الإرتقاء بمستوى الكرة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.

وأشار عزيز إلى أن فرع الأكاديمية بالجامعة يأتي تأكيدا على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث أن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة.

يذكر أن أكاديمية النادي الأهلي فرع الجامعة يشرف عليها الكابتن محمد السيد ماندو، وتضم لاعبين من سن ٨ إلى ١٦ سنة، وتستعين بأفضل المدربين لجميع المراحل السنية، وسيتم تصعيد المتميزين من المشتركين لفرق قطاع الناشئين بالنادي. 
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج
افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سوهاج جامعة سوهاج النادي الاهلي

أخبار تهمك

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ 17 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"أكاديمية الأهلي" بالكويت تزور مران الأهلي.. اليوم

مدرب ريال مدريد السابق يشرف على تطوير برامج الناشئين بأكاديمية هيثم عرابي (صور)

رئيس الأهلي يجتمع بـ"فتحي مبروك"

الأهلي يناقش الملف التسويقي لإنشاء فروع لأكاديمية الكرة في إفريقيا

فتحي مبروك يتابع مباريات أكاديمية الأهلي وفرق القطاعات

جامعة سوهاج تفتتح مبنى سكني للمغتربين بالحرم الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان