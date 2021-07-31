افتتاح أكاديمية النادي الاهلي لكرة القدم في جامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فرع لأكاديمية النادي الاهلي بالجامعة، من أجل الإرتقاء بمستوى الكرة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.



وأشار عزيز إلى أن فرع الأكاديمية بالجامعة يأتي تأكيدا على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة، حيث أن دور الأكاديمية هو تعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي وخلق فرصة جديدة للأجيال القادمة.



يذكر أن أكاديمية النادي الأهلي فرع الجامعة يشرف عليها الكابتن محمد السيد ماندو، وتضم لاعبين من سن ٨ إلى ١٦ سنة، وتستعين بأفضل المدربين لجميع المراحل السنية، وسيتم تصعيد المتميزين من المشتركين لفرق قطاع الناشئين بالنادي.