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على غرار "موكب المومياوات".. تفاصيل افتتاح طريق الكباش بالأقصر نهاية العام

السبت 31/يوليو/2021 - 06:19 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
طاهر الحساني
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زار الدكتور خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار والسياحة، محافظة الأقصر، اليوم السبت، لتفقد آخر الاستعدادات الجارية، لافتتاح مشروع طريق الكباش، المقرر الانتهاء منه آخر العام الجاري.

وتجهز وزارة السياحة لاحتفالية ضخمة خلال افتتاح مشروع طريق الكباش الفرعوني على غرار ما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية بالقاهرة.

وكشف وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر تنظيم فاعلية كبرى، عقب الانتهاء تمامًا من طريق الكباش، مشيرًا إلى أنه بدأ التجهيز لها فعليًا، منذ شهر أبريل الماضي، بعد حفل المومياوات الملكية بأيام قليلة.

وأوضح "العناني"، أن الاحتفال سيتضمن عدة محاور، منها محور أثري، يتم في الوقت الحالي داخل معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش، من خلال أثريين ومرممين ومهندسين، لافتًا إلى أن ما يقومون به سيسجله التاريخ.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن الشق السياحي، مشيرًا إلى أن الفاعلية ستبرز جمال الأقصر، من خلال استعراض مميزات الحنطور في الشوارع، والمراكب الشراعية في نهر النيل، وكورنيش النيل، والفنادق، والبالون الطائر، وجبل القرنة، والمناطق الأثرية.

كما لفت إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على رفع كفاءة محافظة الأقصر، والمساكن حول المناطق الأثرية، لظهورها بمظهر حضاري خلال تصويرها جويًا، مشيرًا إلى أن مهمة ظهور احتفال طريق الكباش صعبة، خاصة بعد حفل المومياوات الملكي الذي ابهر العالم، مراهنًا على كسب التحدي.

وتابع "العناني": "حلم حياتي أن يكون هناك كرنفالًا سياحيًا ضخمًا في كل المدن السياحية بشكل سنوي، بمختلف المحافظات، ولا يقتصر على الفاعليات فقط".

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