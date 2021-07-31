الصحة تزف بشرى سارة لـ الراغبين في السفر (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك 126 مركز تطعيم ضد فيروس كورونا جاهزين لاستقبال الراغبين في السفر للحصول على اللقاح، ولاستخراج شهادات السفر المؤمنة بـ "الكيو آر كود".



وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن الراغب في الحصول على الشهادة المؤمنة لابد أن يثبت أنه يستعد للسفر من خلال اظهار التأشيرة، أو تذكرة السفر، موضحا أن تقنية الـ "كيو آر كود" تعد تقنية إليكترونية مؤمنة، ومسجل عليها بيانات الشخص.



وأضاف أن الراغب في السفر ولم يحصل على اللقاح يمكنه التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح، وسيحصل عليه خلال 72 ساعة.

