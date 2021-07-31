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استشاري يكشف تأثير "دوالي الخصية" على الإنجاب عند الرجال (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:21 م
تأثر دوالي الخصية على الإنجاب
تأثر "دوالي الخصية" على الإنجاب
كساب أحمد
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كشف الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن أكثر من 40% من مرضى تأخر الإنجاب الأولي، و80% من مرضى تأخر الإنجاب الثانوي يعانون من دوالي الخصية.

وأضاف "حافظ"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة “cbc”، اليوم السبت، أن دوالي الخصية عبارة عن أوردة متمددة حول الخصية بصورة مماثلة للدوالي التي تظهر في القدمين، موضحا أن هذه الدوالي تؤثر بصورة سلبية على قدرة الرجل على الإنجاب، وفي حال العلاج يحدث تحسنا بصورة ملحوظة في القدرة على الإنجاب.

ولفت إلى أن التأخر الأولي يعني أن الرجل لم يسبق له الإنجاب، والثانوي يعني إنجابه مرة أو أكثر قبل ذلك.

وأوضح استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن السبب الرئيسي للإصابة بالدوالي هو وجود ضعف في جدار الأوعية الدموية، ومع الوقوف أو السير لمسافات طولية تمتد الأوعية، مشيرًا إلى أن الأوعية عبارة عن شعيرات رفيعة جدًا، ومع التمدد يتجمع فيها دم فاسد، مما يؤثر على القدرة الإنجابية.

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