عاجل.. الرئيس التونسي : على البنوك خفض اسعار الفائدة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت 31 يوليو البنوك لخفض أسعار الفائدة، وسط ارتفاع مستويتها لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وقال" سعيد" انه لا سبيل لمصادرة الاموال أو الابتزاز في اشارة لطمأنة رجال الاعمال والمستثمرين بعد ان قال انه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الاعمال.

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان يوم الاحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.