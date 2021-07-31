Advertisements

عاجل.. الرئيس التونسي : على البنوك خفض اسعار الفائدة

السبت 31/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت 31 يوليو البنوك لخفض أسعار الفائدة، وسط ارتفاع مستويتها لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

 وقال" سعيد" انه لا سبيل لمصادرة الاموال أو الابتزاز في اشارة لطمأنة رجال الاعمال والمستثمرين بعد ان قال انه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الاعمال.

 

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان يوم الاحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خفض اسعار الفائدة في تونس خفض اسعار الفائدة الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ربع ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

خبراء الاقتصاد يكشفون تأثير قرار "الفيدرالي الأمريكي" على أسعار الفائدة المصرية

خبيرة اقتصادية: تتوقع خفض المركزي غدًا أسعار الفائدة بواقع 1%

5 أسباب دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 1%

عاطف عثمان "تخفيض أسعار الفائدة له العديد من الايجابيات على القطاع الصناعي

بعد قرار البنك المركزي.. 5 فئات رابحة من خفض سعر العائد

البنك المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة إلى أدني مستويتها على الإطلاق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان