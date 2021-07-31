الاستشاري الهندسي: يعلن نسبة انجاز مشروع جامعة بنها الأهلية بالعبور

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تقريرًا مقدما من الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، والمنسق العام لإنشاء الجامعة الأهلية - وزارة التعليم العالي.

وتضمن التقرير نسبة الإنجاز فى الجامعة الأهلية والتى بلغت 28.3%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمنشآت التعليمية ومبنى إدارة الجامعة.كما أنه جاري الانتهاء من الهيكل الخرساني لمباني الورش، وسيتم البدء في أعمال التشطيبات والنهوض بجميع المنشآت والبدء في أعمال الموقع بدءً من شهر أغسطس.وقال الدكتور الجيزاوي، إن جامعة بنها الأهلية تقام في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التعليم العالي بإنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال طبقا لأعلى المواصفات.وأشار إلى أن الجامعة الأهلية في العبور تقع على مساحة ٣٧ فدانًا وتضم عددًا من المباني منها، (إدارة الجامعة - مبنى أكاديمي - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح، كما تهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.