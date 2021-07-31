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طفل يمتلك موهبة قرأة القرآن ومحمد صلاح سبب حبه لكرة القدم "فيديو"

السبت 31/يوليو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
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كعادة الأسر المصرية ورغبة أبناؤها في ممارسة لعبة كرة القدم من خلال الأكاديميات المختلفة؛ التقى الفجر الرياضي مع عبد الله سعيد النجار، أحد هولاء الأطفال الشغوفين بممارسة لعبة القدم ولكنه يمتلك موهبة جعلته قدوه لزملاءه في تلاوة واستماع القرآن الكريم. 

حيث أكد عبد الله، أنه أزهري وورث موهبة قرأة القرآن بهذا الصوت المميز من والده واعمامه، لافتا إلى أنه لا يوجد تعارض بين حفظه للقرآن الكريم وقرأته وبين ممارسة اللعبة الذي أحبها بسبب نجمنا العالمي محمد صلاح، وتشجيعه للنادي الأهلي. 

عبد الله يحرص دائما على تلاوة آيات القرآن الكريم، أمام زملائه في اكاديمة لامسيا بمدينة طنطا، ويلقى تشجيع المسؤولين عن الأكاديمية وزملائه بشكل مستمر .

في النهاية أعرب عن تطلعه أن يصبح مقرأ للقرآن، ويصبح معروف في العالم الإسلامي بتلاوة آيات القرآن الكريم.


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