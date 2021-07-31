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"العناني" يزف بشرى سارة بشأن إقبال السياح على مصر

السبت 31/يوليو/2021 - 06:24 م
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
طاهر الحساني
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن نسب الإقبال السياحي عادت من جديد بعد الانخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا بمصر.

وأوضح "العناني" خلال تفقده طريق الكباش بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أن أعداد إقبال السائحين في ازدياد، بالإضافة إلى الدول المصدرة للسائحين، مشيرا إلى أن الطيران السياحي الروسي المتوقف في المنتجعات السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، منذ 2015 سيعود بدءًا من 9 أغسطس المقبل.

وأعرب الوزير عن سعادته برؤية العديد من السياح داخل معبد الكرنك من جنسيات مختلفة خلال زيارته لتفقد طريق الكباش.

وأجرى وزير السياحة والآثار جولة داخل مجمع معابد الكرنك والتقط الصور التذكارية مع السياح، واستمع لشرح مفصل من مسئولي وزارة الآثار حول أعمال الترميمات الجارية في معابد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني.

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