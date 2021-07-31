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خبيرة مصرفية: التوقعات تتجه لتثبيت أسعار الفائدة في مصر (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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توقعت رضوى السويفي، الخبيرة المصرفية، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة بسبب استقرار الأوضاع على المستوى المحلي، خاصة بعد ظهور أرقام التضخم بالنسبة لشهري يوليو وأغسطس والذي سيحدث ارتفاع نسبي وليس كبير وستظل من مستوى المستهدف من البنك المركزى ويقدر 7% ¬+ أو ــ 2%.

وأضافت "السويفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنها متوقعة بأن تكون الفائدة 5.5% أو 6% خلال شهري يوليو وأغسطس وستعود إلى الرجوع خلال شهر سبتمبر إلى آخر العام لتغلق عند 5% هذا بالنسبة لأرقام الحضر مما يدل على وجود نمو اقتصادي ملحوظ خلال العام الحالي.

وتابعت: “مبادرات البنك المركزي كثيرة للقطاع الصناعي والسياحي والتمويل العقاري؛ مما يدل على دعم أداء الشركات والاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي لعوائد السندات الأمريكية التي تنافس الأسواق الناشئة على جذب الاستثمارات الأجنبية يدفع باتجاه تثبيت أسعار الفائدة في مصر.

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الكلمات المفتاحية

مصرفية مصر خبيرة الاجنبية

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