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عاجل من "الصحة العالمية" عن المدة البينية بين لقاحات كورونا (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لم يثبت حتى الآن وجود اختلاف في أعراض الإصابة بمتحور دلتا عن السلالات الأخرى.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا تزيد بين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات، موضحا أن الجرعة الأولى من اللقاح تعد جرعة تعريفية للجسم وتعطي مناعة غير كاملة، بينما الجرعة الثانية من اللقاح تعطي مناعة للجسم لمدة أطول وتقوي ذاكرة الجسم لمدة قد تصل لعام.

ونوه بأنه في حالة تأخر الجرعة الثانية لمدة تتجاوز ستة أشهر فأن الدراسات تفيد أنه يجب إعادة الجرعة الأولى مرة اخرى، منوها بأنه لا يمكن لأي مجتمع تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا إذا وصلت نسبة التطعيم في المجتمع إلى نسبة كبيرة وهو ما يعرف بمناعة القطيع.

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