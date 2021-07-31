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إيطاليا.. 6513 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

السبت 31/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا يوم السبت انخفاضا من 18 الجمعة.

 

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 6619 إلى 6513 حالة.

 

وسجلت إيطاليا 128063 وفاة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وثامن أعلى حصيلة في العالم.

 

كما سجلت 4.35 مليون إصابة حتى الآن.

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