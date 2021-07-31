إيطاليا.. 6513 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا يوم السبت انخفاضا من 18 الجمعة.

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 6619 إلى 6513 حالة.

وسجلت إيطاليا 128063 وفاة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وثامن أعلى حصيلة في العالم.

كما سجلت 4.35 مليون إصابة حتى الآن.