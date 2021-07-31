Advertisements

تصريحات عاجلة ورسالة من رئيس تونس لشعبه

السبت 31/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مشددًا أن الحقوق محفوظة في إطار القانون.

وقال الرئيس التونسي في تصريحات له أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أطمئنكم أنني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد"، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة الاستثنائية والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي.

وحمل حركة النهضة مسئولية الانهيار الاقتصادي الذي وصلت إلى تونس، مستطردًا "هذه الجماعة تركت تونس على وشك الإفلاس"، مطالبًا البنوك بخفض نسب الفائدة دعمًا للاقتصاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيس سعيد قرارات الرئيس قيس سعيد رئيس تونس تونس

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

اتحاد عمال تونس يستنكر بشدة قرار البنك المركزي

قيس سعيد من أستاذ قانون إلى الحكم.. ما لا تعرفه عن الرئيس السابع لتونس

ملخص أول خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان

"ضربة لإخوان تونس".. قيس سعيد يطهر بلاده من فساد الجماعة الإرهابية

عكاشة: موقف تركيا من تونس محاولة لصب الزيت على النار (فيديو)

سياسي: تهديدات النهضة لن تجد صداها إلى الرئيس قيس سعيد..وتونس لن تعود للوراء (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان