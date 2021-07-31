تصريحات عاجلة ورسالة من رئيس تونس لشعبه

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مشددًا أن الحقوق محفوظة في إطار القانون.



وقال الرئيس التونسي في تصريحات له أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أطمئنكم أنني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد"، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة الاستثنائية والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي.



وحمل حركة النهضة مسئولية الانهيار الاقتصادي الذي وصلت إلى تونس، مستطردًا "هذه الجماعة تركت تونس على وشك الإفلاس"، مطالبًا البنوك بخفض نسب الفائدة دعمًا للاقتصاد.



