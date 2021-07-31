عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي





كشف مصدر بنادي بيراميدز حقيقة ما تردد مؤخرا عن دخول مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات لضم رمضان صبحي لاعب السماوي.





مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي





وأكد المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يدخلوا فى مفاوضات رسمية مع مسؤولي بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن الحديث عن انتقال رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لصفوف الزمالك مجرد "رغبة جماهيرية" لكن الأمر لم يصل لمفاوضات رسمية حتى الآن.





وأتم المصدر موضحا أن بيراميدز لن يفرط فى خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي نظرًا لكونه مستقبل، وأحد الأعمدة الأساسية.



