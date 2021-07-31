Advertisements

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

السبت 31/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشف مصدر بنادي بيراميدز حقيقة ما تردد مؤخرا عن دخول مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات لضم رمضان صبحي لاعب السماوي.

مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

وأكد المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يدخلوا فى مفاوضات رسمية مع  مسؤولي بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتابع المصدر أن الحديث عن انتقال رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لصفوف الزمالك مجرد "رغبة جماهيرية" لكن الأمر لم يصل لمفاوضات رسمية حتى الآن.

وأتم المصدر موضحا أن بيراميدز لن يفرط فى خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي نظرًا لكونه مستقبل، وأحد الأعمدة الأساسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة الزمالك رمضان صبحي بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ 17 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 17 دقيقة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

الزمالك يقترب من حسم صفقة المايسترو

المقاصة يطلب 20 مليون جنيه لبيع نجم الفريق للزمالك

الزمالك يتحرك لتجديد عقد أشرف بن شرقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان