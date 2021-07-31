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الانتهاء من صيانة ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك
السبت 31/يوليو/2021 - 06:23 م
الفجر الرياضي
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انتهى نادي الزمالك من صيانة ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء والذي كان موضوعا من قبل لجنة النادي السابقة.
وتم الانتهاء من صيانة ملعب عبداللطيف أبورجيلة بنادي الزمالك والذي تحمل تكاليف صيانته لؤي دعبس.
وكان قد حصل دعبس على موافقة لجنة إدارة الزمالك السابقة على تحمل تكاليف صيانته في إطار دعم النادي.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السابع من أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري.
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