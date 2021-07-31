Advertisements

الانتهاء من صيانة ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك

السبت 31/يوليو/2021 - 06:23 م
ملعب ابو رجيلة
ملعب ابو رجيلة
الفجر الرياضي
Advertisements
انتهى نادي الزمالك من صيانة ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء والذي كان موضوعا من قبل لجنة النادي السابقة.

وتم الانتهاء من صيانة ملعب عبداللطيف أبورجيلة بنادي الزمالك والذي تحمل تكاليف صيانته لؤي دعبس.

وكان قد حصل دعبس على موافقة لجنة إدارة الزمالك السابقة على تحمل تكاليف صيانته في إطار دعم النادي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السابع من أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

No description available.

No description available.

No description available.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابو رجيلة

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يُعلن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ 19 دقيقة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يمنح نجميه قبلة الحياة من جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعة و 19 دقيقة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

معروف يوسف يظهر في تدريبات الزمالك

الزمالك يواجه جينيس وديا مساء اليوم

مران الزمالك..مران منفرد لجمعة وجلسة خاصة لميتشو مع اللاعبني

جنش يظهر في مباراة الزمالك وجولدي الودية

راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك بعد ودية جنوب إفريقيا

آخر أخبار الزمالك.. نجوم الفريق يتواجدون في عزاء علاء علي.. ومرتضي يصرف راتب شهري لأسرة اللاعب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:34 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل بأولمبياد كوكيو

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان