أوليفر كان: بايرن ليس في حاجة لإبرام تعاقدات جديدة

صرح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان، بأنه لا توجد حاجة ملحة للجوء إلى سوق الانتقالات رغم وجود بعض الإصابات .





وقبل المباراة التجريبية الأخيرة أمام نابولي في إطار الاستعداد للموسم الجديد من البوندسليجا، قال كان اليوم السبت:" أعتقد أننا في وضع جيد في كل مراكز الفريق".





ووصف كان (52 عاما) الذي خلف كارل هاينز رومينيجه في الرئاسة التنفيذية للنادي البافاري، قائمة الفريق بأنها "ممتازة" مشيرا إلى أن النادي فاز بهذه القائمة بسبعة ألقاب في العامين الماضيين.





وأوضح كان أن هدف بايرن لم يتغير وهو أن يظل على القمة المطلقة في أوروبا .





وأشار كان إلى ان الخسائر المالية الناجمة عن جائحة كورونا اثرت على النشاط التجاري للنادي " ولسنا النادي الوحيد الذي أثرت عليه الجائحة".







