المتحدة تتعاقد مع كامل ابو علي لبطولات مصطفى شعبان





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع المنتج كامل أبو على، لتقديم أعمال فنية من بطولة النجم مصطفى شعبان.



وفى مايو الماضى، عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرًا صحفيًا تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، أعلنت خلاله عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.



بالإضافة لتوزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلاً عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.



وكان آخر أعماله مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.



