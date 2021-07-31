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أستاذ طب نفسي يكشف علاج حالات الفصام (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن علاج حالات الفصام يكمن في عقاقير عدة تُحسن من نشاط المخ، وبالتالي تُعيد الاتزان لوظائف المخ ويُحسن من أعراض الفصام الإيجابية والسلبية.

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة cbc، اليوم السبت، أنه من مميزات أحد الأدوية الجديدة لعلاج الفصام أنه يمكن استخدامه مرة واحدة يوميا ويعطي درجة تحسن كبيرة، وذلك بخلاف الأدوية الأخرى التي يضطر المريض لتناولها أكثر من مرة يوميا؛ مما يؤدي إلى عدم التزام المريض بمواعيد الدواء أو نسيان إحدى الجرعات.

وأشار إلى أن هناك عدد من الدراسات العالمية التي أجريت على العقار الجديد ووجدت أنه أكثر تأثيرا وفعالية في علاج أعراض الفصام بعد ستة أسابيع خصوصا الأعراض الإيجابية، وكذلك إفادته في تحسين الأعراض السلبية، مثل الانعزالية، وفقدان الإرادة، وفقدان الهدف، ومشاكل الانتباه والذاكرة خلال 26 أسبوعا.

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مصر علاج الانفصام طب نفسي سي بي سي الانفصام

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