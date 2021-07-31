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شاهد.. وزير النقل يتفقد قطار (السخنة - العلمين - مطروح)

السبت 31/يوليو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد جولة وزير النقل المهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ مشروع قطار "العين السخنة-العلمين-مرسى مطروح".

وأوضح "الفيديو"، تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، ويرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ مشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح)، وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار.

وتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في منطقة حلوان.

والتقى الوزير خلال جولته بأحد المواطنين قانطي المنطقة، وطالب المواطن بإعادة النظر في مسار القطار.

وناشد أحد مواطني حلوان الوزير بالالتفاف حلو المنطقة السكنية بدلًا من هدمها، موضحا أنهم عاشوا بتلك المنطقة لسنوات طويلة ومن الصعب إيجاد بديل.

ومن جانبه رد الوزير على شكوى المواطن، قائلًا إنه تم دراسة هذا المسار من قبل شركة فرنسية استندت في اختيارها على مواصفات قياسية تحقق الجودة لسير القطار السريع، مؤكدًا أنه اطلع على المسار بنفسه سيرًا على الأقدام، وتبين أنه أفضل مسار.

وتابع الوزير أن الوزارة ستقدم تعويضات لأصحاب العقارات وتعويض عن قيمة الأرض، حال أنه كان مالكها، مشددا على أن الوزارة لن تعطي تعويض لمتعدي على أرض.

واستشهد الوزير بتعاول أهالي منطقة البدرشين مع الدولة وقبول التعويضات وترك المنطقة لبناء مسار القطار السريع، مشيرًا إلى أن أهالي منطقة البدرشين من أقدم المناطق في مصر.

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وزير النقل مطروح النقل العلمين السخنة

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