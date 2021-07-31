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التحفظ على زوج سيدة عثر على جثتها طافية أعلى مياه ترعة بالشرقية

السبت 31/يوليو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية انه تم التحفظ على زوج سيدة عثر على جثتها طافية أعلى مياه ترعة قبل 8 أيام بعد تغيبها عن المنزل للتحقيق معه.

وأضاف المصدر أن التحقيقات مازالت جارية بشأن الواقعة والوقوف على ملابستها، مضيفا أنه سيتم التوصل لحقيقة الأمر خلال الأيام القادمة بعد صدور تقرير الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث، يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بالعثور على جثمان لسيدة داخل إحدى الترع. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لسيده تدعى «عزة. ح. ر.» ربة منزل، ومتزوجة وذلك بعد تغيبها في ظروف غامضة عن منزلها في قرية قرموط صهبره.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وتم التصريح بالدفن وتحرير المحضر اللازم وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض الواقعة وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

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