وزير النقل: الشركات المصرية أثبتت جدارتها في حفر أنفاق قناة السويس

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه شعر بالقلق، عندما أخبره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل أنفاق تحت قناة السويس بشركات مصرية، ولكنها أثبتت جدارتها، وكررنا التجربة في المشروعات القومية الأخرى، وأبرزها القطار السريع.





وأضاف خلال جولة له اليوم، لتفقد إنشاءات القطار الكهربائي السريع، أن الوزارة ستتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، الخميس المقبل، على المعدات الإلكترو ميكانيكية الخاصة بالقطار السريع.





وأكد "الوزير" أنه بعد التوقيع على الخط الثاني بشهرين، سيتم التوقيع لمعدات الخط الثالث للقطار السريع، وهذه الفترات لدراسة العقود وتحكيمها بشكل جيد، تفاديًا لوجود ثغرات، لافتًا إلى تنفيذ الأعمال الترابية والجسور على كافة مسارات القطار في نفس التوقيت، بتنفيذ نحو 120 شركة مختلفة.





وتابع: "إجمالي محطات القطار السريع 20 محطة؛ 8 محطات مخصصة لتوقف القطار السريع، والباقي للقطار الإقليمي".









جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.





رافق الوزير في جولته مديري ومستشاري المشروعات، لإبداء بعض الملاحظات، وشدد الوزير على الاستفادة من التكسيرات الصخرية في أعمال الردم والبنية التحتية للقطار.





ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقله نوعية لقطاع السكة الحديد.



