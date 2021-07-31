جمارك دمياط: مليار و149 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الشهر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة أشرف عبدالعزيز، خلال شهر يونيو 2021 عن مشمول 3207 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح .





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 254 مليون و 238 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 758 مليون و209 الف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 136 مليون 919 ألف جنيه .





كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الإتفاقيات 354 مليون جنيه ، 973 الف جنيه خلال نفس الفترة .





وخلال شهر يونيو 2021 أيضا قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2059 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 4 مليار و 64 مليون و998 ألف جنيه ، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة ومنها رمل سیلکا وخردة حديد إستانلس وعلف نباتى وبرسیم وبلوكات رخام .





كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر يونيو بحوالى 16 مليون و270 ألف جنيه.





وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 مليون و 659 ألف جنيه .





وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 988 ألف و745 جنيه حصيلة بيع عن 16 لوط بالمزاد .



