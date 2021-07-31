ندوة وتكريم أبطال وصُنّاع مسلسل "خلي بالك من زيزي" في المركز الكاثوليكي





أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما مساء امس ندوة خاصة لمسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني مرضاً نفسياً لا ينتبه له الكثيرون ألا وهو ADHD أو (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، ومحاولة تغيير الصورة النمطية للمريض النفسي، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية. والتعامل بحكمة مع المرض النفسي والتركيز على فكرة تغيير الشخص، كما يوجّه الدعوة إلى تقبّل الشخص غير المثالي الذي يعاني من مشكلات والعزم على حلّها.



وقد قام بإدارة الندوة الناقد الفني المتميّز محمود عبد الشكور، كما قامت بتقديمها على المسرح المذيعة المتألقة لميس سلامة، وقد شارك بالندوة كما لم يحدث في أي ندوة فنية من قبل جميع أبطال وصنّاع المسلسل حيث تجاوز عددهم 22 شخصاً، وهو ما علّق عليه مخرج المسلسل كريم الشناوي بأن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها كل هولاء معاً.



وحضر من فريق عمل المسلسل أمينة خليل، محمد ممدوح، سلوى محمد علي، صبري فواز، نهى عابدين، والطفلة الموهوبة ريم عبد القادر، أسماء جلال، چـَـلا هشــام، علي الطيب، مفيد عاشور، البطل العالمي كابتن/ كرم جابر، حسن مالك، تامر نبيل.



ومن صُنّاع المسلسل حضر كلاً من: المخرج كريم الشناوي، الأستاذة/ مريم نعوم التي أشرفت على كتابة المسلسل، الأستاذ/ محمد سيد المنتج الفني للمسلسل، السيناريست/ مـنى الشيـمي ومجدي أمين من (ورشة سرد) التي شاركت في كتابة المسلسل، مدير التصوير أحمد جبر، المونتير باهر رشيد، الموسيقار خالد الكمّار مؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل.



وفي ختام الندوة تم توزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وإهداء درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية.



