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سوني تعلن تفاصيل مبيعات بلايستيشن 5 منذ إطلاقه

السبت 31/يوليو/2021 - 06:54 م
بلايستيشن 5 - صورة أرشيفية
بلايستيشن 5 - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة سوني عن سوني تعلن تفاصيل مبيعات بلايستيشن 5 منذ إطلاقه، حيث أوضحت الشركة أنها باعت 10 ملايين جهاز بلايستيشن 5 "PS5" حتى تاريخ 18 يوليو – أي قبل 10 أيام من الآن، وذلك بعد نحو 8 أشهر على إطلاقه رسميًا.

وتعد هذه الانطلاقة هي الأسرع لأجهزة ألعاب سوني منذ إطلاقها، حيث تجاوز الرقم السابق المسجل باسم الجيل الرابع عندما وصل لما يقارب 10 ملايين جهاز بعد 9 أشهر.

وعلى الرغم من بيع 10 ملايين جهاز بلايستيشن 5 حتى الآن، إلا أن الشركة عاجزة عن مواكبة الطلب الكبير على أجهزتها بسبب تحديثات جائحة كورونا حول العالم وضعف خطوط الإمداد والتصنيع، لاسيما على مستوى أشباه الموصلات والمعالجات اللازمة لإنتاج الجهاز.

قد أعلنت سوني عن بيعها 7.8 مليون جهاز من الجيل الجديد في أبريل الماضي، لكنها عادت وحذرت من عدم قدرتها على مجاراة الطلب الكبير على الجيل الجديدة في مايو بسبب ضعف خطوط الإمداد.

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