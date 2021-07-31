قطاع الناشئين والبراعم للكرة باتحاد الشرطة يستعد للموسم الجديد

بدأ قطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم باتحاد الشرطة الرياضى بقيادة رئيس القطاع العقيد محمد عبيدو الاستعداد للموسم الجديد 2021 /2022 حيث ينتظر انطلاق فترة الاعداد خلال النصف الثانى من شهر اغسطس المقبل .





ويضم قطاع ناشئو وبراعم كرة القدم باتحاد الشرطة الرياضى فى الموسم الجديد عشرة فرق هى 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 وذلك تحت اشراف فنى للكابتن كامل نور المدير الفنى .





وشهدت الفترة الماضية طوال شهر يوليو اجراء اختبارات للاعبين الجدد والكشف عن المواهب الصاعدة تحت اشراف العقيد محمد عبيدو الذى حرص على التواجد يوميا والمتابعة بنفسه وبمشاركة جميع مدربى واداريو القطاع والتى حظيت باقبال كبير خاصة فى ظل منح الفرصة للاعبين للاختبار اكثر من مرة للتأكد من اصحاب المواهب من عدمه وفى ظل شفافية تامة بعيدا عن اى مجاملات للرغبة فى بناء فرق قوية بالقطاع يملك لاعبيها المهارة الفنية والقوة البدنية والشخصية الكروية داخل الملعب وذلك حسب توجيهات العقيد محمد رزيقة المشرف العام على الكرة باتحاد الشرطة الرياضى .





وبالفعل افرزت الاختبارات عن العديد من اللاعبين الموهوبين القادمين فى الطريق فى كل المراحل السنية المختلفة وتم اخطارهم بالانتظام فى التدريبات مع فرق القطاع مع بدء فترة الاعداد للموسم الجديد تمهيدا لانضمامهم رسميا لاتحاد الشرطة الرياضى .





ويتكون الجهاز الفنى والادارى لقطاع الناشئين والبراعم موسم 2021 /2022 من العقيد محمد عبيدو رئيسا والكابتن كامل نور مديرا فنيا ومعهما كل من الكابتن محمد نافع مديرا اداريا و فريق 2001 محمد غريب مديرا فنيا ويوسف الجوهرى مدربا عاما وشريف سمير مدربا للحراس وفريق 2003 احمد رزق مديرا فنيا وتامر السيد مدربا عاما واسلام يوسف مدربا للحراس وجمال سعد اداريا وفريق 2005 علاء الدين مصطفى مديرا فنيا وسامى الجوهرى مدربا عاما ومحمود عقل مدربا للحراس وطارق منصور اداريا وفريق 2006 مدحت السيد مديرا فنيا ومصطفى عرابى مدربا عاما وشريف حسنى مدربا للحراس وحمدى رجب اداريا وفريق 2007 هانى ابراهيم تاتو مديرا فنيا ومحمد روبى مدربا عاما وحمدى محمد مدربا للحراس ومنصور عبد السلام اداريا

وقطاع البراعم الكابتن وليد صفوت مديرا اداريا و فريق 2008 بيومى عبد الرحمن مديرا فنيا وحمادة رجب مدربا عاما وعادل حسن مدربا للحراس ومحمد حلمى اداريا وفريق 2009 شاكر ربيع مديرا فنيا وخالد فهمى مدربا عاما وتامر على مدربا للحراس وفريق 2010 عادل محمود مديرا فنيا ومحمود شوقى مدربا عاما وتامر على مدربا للحراس واشرف عبد العظيم اداريا وفريق 2011 اشرف مكى مديرا فنيا وهانى صالح مدربا عاما وياسر عثمان مدربا للحراس واشرف عبد العظيم اداريا وفريق 2012 خالد مجدى مديرا فنيا وياسر عثمان مدربا لحراس المرمى واشرف عبد العظيم اداريا بينما يضم فريق الاعداد البدنى والتأهيل للقطاع كل من طارق صفوت وشهاب السيد ومصطفى احمد وحازم حسانين .



