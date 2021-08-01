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مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل درجات الحرارة الارتفاع عن معدلاتها الطبيعية، حيث تشهد مصر موجة حارة، كانت بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد خلال هذا الأسبوع ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة تتراوح بين 39 إلى 42 درجة مئوية، فيما تصل على درجة الحرارة جنوب البلاد إلى 44 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم، الأمر الذي يستوجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وعن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأحد 1 أغسطس 2021، وحتى يوم الجمعة 6 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، حتى يوم السبت 7 أغسطس 2021، ومن خلال خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية، فمن المتوقع سقوط أمطار، بنسبة 30% إلى 40% تقريبًا، على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الأحد 1 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم الإثنين 2 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الخميس 5 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الجمعة 6 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 75% إلى 85%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 10% إلى 15%.

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