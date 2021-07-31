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مستشار وزيرة التضامن يكشف موعد ومكان معرض "ديارنا" القادم

السبت 31/يوليو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عادل بكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، كانت صاحبة فكرة إقامة معرض ديارنا منذ عام 2019، وتم إقامته في 2020 رغم جائحة كورونا، وإقامته هذا العام في مدينة العلمين الجديدة بمساحة ضعف مساحة العام الماضي.

وأضاف "بكساوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن معرض ديانا في مارينا 5 بمدينة العلمين الجديدة يشارك فيه 250 عارض مقسمين على ثلاث مراحل كل مرحلة تضم 85 عارض.

وأشار إلى أن شرط المشاركة في معرض ديارنا أن تكون المنتجات التجارية تحمل صفة التراثية المشهورة بها كل محافظة بالإضافة إلى تلبية حاجات المصطفين، مؤكدًا أن الإقبال غير العادي هو الذي دفع إلى زيادة ساعات العمل لتبدأ من بعد العصر وحتى الفجر.

وأكد أنه لا يوجد أي عقبات منذ افتتاح المعرض وكل الأمور تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إقامة معرض ديارنا القادم في القاهرة في مول مصر خلال أكتوبر المقبل.


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