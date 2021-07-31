"بعد خروجها من لجنة الامتحان" اختفاء طالبة ثانوي في الشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها للعثور على طالبة بالثانوية العامة اختفت في ظروف غامضة بمركز بلبيس بعد خروجها من إحدى لجان لامتحانات.



وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من باختفاء الطالبة "ر. س " 18 عاما مقيمة بقرية بير عمارة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بعد خروجها من إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.



